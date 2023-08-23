"القاهرة 24": جنوح ناقلة غاز طبيعي بقناة السويس

أفاد موقع "القاهرة 24" بأن المجرى الملاحي لقناة السويس شهد فجر اليوم الأربعاء، جنوح ناقلة غاز طبيعي مسال.

وأوضح الموقع أن الهيئة العامة لقناة السويس دفعت على الفور 5 قاطرات بحرية لإعادة تعويم الناقلة في مسارها الصحيح.

وتبحر ناقلة الغاز المسال الجانحة في قناة السويس تحت علم سنغافورة، وتدعى BW LESMES، وتبلغ طاقتها الاستعابية 170799 مترا مكعبا من الغاز المسال.

بدورها، ذكرت وكالة رويترز نقلا عن شركة مارين ترافيك التي تتابع حركة السفن أن شهودا أبلغوها باصطدام ناقلة الغاز الطبيعي المسال بي.دابليو ليسميس وناقلة المنتجات النفطية بوري في قناة السويس المصرية. ولم يصدر تأكيد من هيئة قناة السويس حول هذه المعلومات.

المصدر: "القاهرة 24"+ رويترز