تحرك عاجل في مصر بعد ظهور متحور كورونا

تقدمت عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب المصري إيرين سعيد، بسؤال برلماني عاجل للحكومة بعد ظهور متحور جديد من فيروس كورونا متحور EG5.

إقرأ المزيد

وتساءلت عضو مجلس النواب، عن الخطة الاستباقية لوزارة الصحة والسكان للتصدي للمتحول الجديد من فيروس كورونا، متابعة: ما هي خطة الوزارة لتلقيح المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس وخاصة كبار السن ومن لم يتلقوا الأربع جرعات من اللقاح؟

كما تساءلت سعيد عن رفع كفاءة المستشفيات ووجود بروتوكول علاج واضح لدى الأطقم الطبية داخل المستشفيات، بالإضافة إلى هل تم توفير مخزون استراتيجي من المستلزمات الصحية من الكحول ومستلزمات التطهير والوقاية وأيضا توفير مخزون استراتيجي ‏من الأدوية المستخدمة للتصدي للأعراض هذا ال متحور.

وتابعت عضو مجلس النواب: هل تم تفعيل دور المجلس الصحي الإقليمي داخل المحافظة الواحدة لسرعة الربط بين المستشفيات والإسعاف داخل هذه المحافظة ووجود خط ساخن يلجأ إليها المواطن في حال احتياج إلى مستشفى متخصص أو لتلقي الدعم.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد أعلنت تسجيل إصابتين بمتحور أوميكرون EG-5.2 من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن أعراض الإصابتين خفيفة ويتماثلان للشفاء.

وصنفت منظمة الصحة العالمية Eg.5، الذي أطلق عليه لقب "إيريس"، باعتباره مثيرا للاهتمام، مما يشير إلى أنه يجب مراقبته عن كثب أكثر من غيره بسبب الطفرات التي قد تجعله أكثر عدوى أو شدة.

ومع ذلك، قالت منظمة الصحة، إن المتحور الجديد لا يبدو أنه يشكل تهديدا للصحة العامة أكثر من المتغيرات الأخرى وأنه "لا يوجد دليل على زيادة شدة المرض المرتبطة بالسلالة الجديدة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية