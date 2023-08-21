الجيش السوداني يستهدف قاعدة كرري في أم درمان.. والدعم السريع يعلن قرب انتهاء المعارك

استهدفت وحدات المدفعية الثقيلة المتمركزة شمالي أم درمان في قاعدة كرري العملياتية، صباح اليوم الاثنين، نقاط انتشار قوات الدعم السريع في عدد من مناطق المدينة.

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وشهدت سماء العاصمة الخرطوم، تحليقا لطيران الاستطلاع التابع للجيش السوداني، مع سماع دوي قصف مدفعي عنيف وإطلاق أعيرة نارية بصورة متتالية جراء استمرار المعارك حول محيط سلاح المدرعات ومنطقة الشجرة العسكرية.

إلى ذلك، قال الجيش في بيان له، إن 8 أشخاص، بينهم امرأتان، قتلوا وأصيب عدد آخر جراء قصف قوات الدعم السريع لمنطقتي السلمة في الخرطوم وكرري في أم درمان.

وفيما يتعلق بالمعارك في منطقة الشجرة العسكرية، قال الجيش إن قواته تمكنت من صد محاولات الهجوم، التي وصفها بالفاشلة، من قبل قوات الدعم السريع على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة.

وذكر أن المعارك في منطقة الشجرة أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى، وتدمير 5 مدرعات ودبابة وآليتين مثبت عليهما مدافع مضادة للطائرات، مضيفا أنه استولى على 3 دبابات.

بالمقابل، كشف مصطفي محمد إبراهيم، مستشار قائد قوات الدعم السريع، بأن المعركة قاربت على الانتهاء وأن جنودهم يحاصرون سلاح المدرعات.

في غضون ذلك، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان ورئيس "يونيتامس"، فولكر بيرتس، إن "التطورات العسكرية الأخيرة مؤسفة، حيث أن ولايتي جنوب وغرب كردفان تمكنتا من تفادي مواجهات عسكرية واسعة النطاق في الأماكن المأهولة بالسكان خلال الأشهر الماضية".

داعيا إلى وقف كل الأعمال العسكرية وعمليات التعبئة فورا، لرفع المعاناة عن السكان المتأثرين.

المصدر: RT