الصومال تحظر "تيك توك" و"تلغرام" للحد من "الدعاية الإرهابية"

أعلنت الحكومة الصومالية يوم الأحد حظر تطبيقي "تيك توك" و"تلغرام" وموقعا إلكترونيا للمراهنات، مشيرة إلى أن هذه المنصات يستخدمها "إرهابيون" لأغراض دعائية.

وفي بيان لها، أوضحت وزارة الاتصالات والتكنولوجيا أنها أمرت مزودي خدمة الإنترنت بمنع الوصول إلى المنصات الثلاث بحلول 24 أغسطس، تحت طائلة اتخاذها إجراءات قانونية لم تحدد طبيعتها.

وقالت الوزارة إن "إرهابيين" و"جماعات تنشر الفجور" يقومون "باستخدام تطبيقي "تيك توك" و"تلغرام" وموقع 1XBET" من أجل "نشر صور ومقاطع فيديو عنيفة وتضليل الرأي العام"، معتبرة أن حظر هذه المنصات يجب أن يتيح "تسريع الحرب ضد الإرهابيين الذين سفكوا دماء شعب الصومال".

جدير بالذكر أن الجيش الصومالي يخوض منذ أغسطس 2022، إلى جانب مجموعات عشائرية محلية، وبدعم من قوات الاتحاد الإفريقي وواشنطن، هجوما ضد جماعة الشباب الموالية للقاعدة، إذ أنه عام 2011، طرد مقاتلو الشباب من مقديشو لكنهم ظلوا منتشرين في مناطق ريفية واسعة يواصلون انطلاقا منها شن هجمات ضد أهداف أمنية ومدنية.

في حين تعهد الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود بتخليص البلاد من الميليشيات، ويتوقع أن يعلن قريبا المرحلة الثانية من الهجوم العسكري على حركة الشباب في جنوب البلاد.

المصدر: "أ ف ب"