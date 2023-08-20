جولة في طائرة خاصة لسلطان عربي راحل تثير التفاعل على وسائل التواصل (فيديو)
أثار فيديو متداول لمشاهد خارجية وداخلية لطائرة سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتوجد طائرة السلطان الراحل في متحف "كويزلاند" للطائرات النادرة في بريطانيا، حيث كانت تقله بين العواصم والدول حول العالم بين منتصف السبعينات وحتى عام 1986 تاريخ خروجها عن الخدمة.
طائرة المغفور له جلالة السلطان المعظم #قابوس_بن_سعيد#أعز_الرجال_وأنقاهم— راشد أمبوسعيدي (@eashad12) August 20, 2023
فترة 1974 إلى 1987 م
رحمة الله عليه#سلطنة_عُمان#قابوس_في_قلوبناpic.twitter.com/Rvr4Y8qeTo
ويظهر الفيديو الطائرة وهي رابضة في منطقة محاطة بالأشجار، وعلامات القدم ظاهرة عليها.
وفي أحد المشاهد، تظهر لوحة التحكم الرئيسية وقمرتها، وقد تم تعليق لوحة إلى جانب كرسي الكابتن عليها آية قرآنية: "وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم".
طائرة المغفور له جلالة السلطان المعظم #قابوس_بن_سعيد#أعز_الرجال_وأنقاهم— نبض السلطنة 1 50K😍🏆 (@Ahmeeeed102) August 19, 2023
فترة 1974 إلى 1987 م
رحمة الله عليه#قابوس#قابوس_في_قلوبنا#صباح_الخير#مساء_الخيرpic.twitter.com/lsfSWUojRW
وفي مشهد آخر، تظهر طاولة صغيرة وكرسي كان يجلس عليهما السلطان الراحل، فيما بدت كجلسة لضيوفه وتضمنت الطائرة مقاعد أنيقة وسريرا لراحة السلطان.
طائرة المغفور له جلالة السلطان المعظم #قابوس_بن_سعيد#أعز_الرجال_وأنقاهم— أبو مهند (@abumohandnew) August 19, 2023
فترة 1974 إلى 1987 م
رحمة الله عليه#سلطنة_عُمان#قابوس_في_قلوبناpic.twitter.com/Qy8vooWUei
وتفاعل نشطاء مع الفيديو، معربين عن حبهم للسلطان الراحل، ورغبتهم بنقل الطائرة من بريطانيا إلى سلطنة عمان.
وتولى قابوس بن سعيد حكم السلطنة في 23 يوليو عام 1970، وهو صاحب أطول فترة حكم بين القادة العرب الحاليين.
#قابوس_بن_سعيد— بدر الخاطري (@Perlu220) May 12, 2020
طائرة السلطان قابوس رحمه الله (نزوى)
لسان حالها يقول.. لم يفرق بينا إلا الموت💔 pic.twitter.com/IKwZMXtxW1
المصدر: RT