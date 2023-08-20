جولة في طائرة خاصة لسلطان عربي راحل تثير التفاعل على وسائل التواصل (فيديو)

أثار فيديو متداول لمشاهد خارجية وداخلية لطائرة سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوجد طائرة السلطان الراحل في متحف "كويزلاند" للطائرات النادرة في بريطانيا، حيث كانت تقله بين العواصم والدول حول العالم بين منتصف السبعينات وحتى عام 1986 تاريخ خروجها عن الخدمة.

ويظهر الفيديو الطائرة وهي رابضة في منطقة محاطة بالأشجار، وعلامات القدم ظاهرة عليها.

وفي أحد المشاهد، تظهر لوحة التحكم الرئيسية وقمرتها، وقد تم تعليق لوحة إلى جانب كرسي الكابتن عليها آية قرآنية: "وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم".

وفي مشهد آخر، تظهر طاولة صغيرة وكرسي كان يجلس عليهما السلطان الراحل، فيما بدت كجلسة لضيوفه وتضمنت الطائرة مقاعد أنيقة وسريرا لراحة السلطان.

وتفاعل نشطاء مع الفيديو، معربين عن حبهم للسلطان الراحل، ورغبتهم بنقل الطائرة من بريطانيا إلى سلطنة عمان.

وتولى قابوس بن سعيد حكم السلطنة في 23 يوليو عام 1970، وهو صاحب أطول فترة حكم بين القادة العرب الحاليين.

#قابوس_بن_سعيد

طائرة السلطان قابوس رحمه الله (نزوى)

لسان حالها يقول.. لم يفرق بينا إلا الموت💔 pic.twitter.com/IKwZMXtxW1 — بدر الخاطري (@Perlu220) May 12, 2020

المصدر: RT