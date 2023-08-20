لقبوه بالرجل الذي اشترى لندن.. شيخ خليجي شهير يعرض ممتلكاته للبيع بسعر خيالي

ذكرت صحيفة "تلغراف" أن شيخا قطريا قدم ابنه عرضا لشراء مانشستر يونايتد، في إشارة لرئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم، يسعى لبيع منزلين يملكهما في لندن مقابل 370 مليون جنيه إسترليني.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن حمد بن جاسم يدرس بيع شقة "بنتهاوس" في "ون هايد بارك" مقابل 220 مليون جنيه إسترليني، وممتلكات أخرى قريبة من ساحة "بلجريف" مقابل 150 مليون جنيه إسترليني.

ونوهت إلى أن الملياردير الذي حصل على لقب "الرجل الذي اشترى لندن"، هو الرئيس السابق لجهاز قطر للاستثمار(QIA)، ورئيس الوزراء الأسبق. وخلال الفترة التي قضاها في الجهاز، استحوذ الصندوق السيادي على حصص في شركات من بينها شركة "جلينكور" لمؤشر "FTSE 100"، وبنك "باركليز" و"هارودز".

وقالت "تلغراف" إن حمد بن جاسم، وهو صديق للملك تشارلز، اشترى "فوربس هاوس" في عام 2018 مقابل 150 مليون جنيه إسترليني، وقصر مكون من 6 طوابق مع 25 غرفة نوم، يقع على بعد بضع دقائق سيرا على الأقدام من قصر باكنغهام.

وقد يؤدي بيع الشيخ حمد للمنازل الرئيسية في لندن إلى ضعف الثقة في سوق الإسكان الفاخر في المملكة المتحدة. حيث انخفضت المبيعات عبر سوق العقارات الرئيسي في لندن بنسبة 26٪ في يوليو مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيانات "LonRes". وارتفع عدد الصفقات المنهارة التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه إسترليني بنسبة 15٪ بين يناير ويوليو.

وتم تطوير "البنتهاوس" المطل على "هايد بارك" من قبل الشيخ حمد في مشروع مشترك مع "CPC Group"، وهي شركة مملوكة لكريستيان كاندي. وذكرت وكالة "بلومبرغ" لأول مرة أنه من الواضح أن الوكيل العقاري "سافيلز " يعمل مع الشيخ حمد في عملية البيع.

وفي وقت سابق من هذا العام، تم طرح المنزل الأكثر قيمة في لندن "The Holme"، في السوق مقابل 300 مليون جنيه إسترليني. وكان القصر، الواقع داخل "ريجنت بارك"، مملوكا سابقا للعائلة المالكة السعودية ولكنه الآن قيد الحراسة بعد انقضاء القرض.

وإذا حققت عملية بيع "The Holme" السعر المتوقع، فإنها ستحقق رقما قياسيا جديدا لأكبر صفقة عقارية على الإطلاق في لندن. وكان الرقم القياسي السابق هو شراء الملياردير الصيني تشيونغ تشونغ كيو لعقار "نايتسبريدج" مقابل 210 مليون جنيه إسترليني في عام 2020.

المصدر: "Telegraph"