بث فيلم إباحي على شاشة إعلانات وسط بغداد (فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق بعرض فيلم إباحي على إحدى شاشات الشوارع وسط بغداد، تمت قرصنتها الليلة الماضية.

وذكر مراسلنا، أن شاشة عرض في ساحة عقبة بن نافع في بغداد، تعرضت للتهكير الليلة الماضية وبث الهكر عليها فيلما إباحيا.

وأضاف، أن السلطات العراقية دخلت في حالة إنذار وأطفأت الشاشة بعد دقائق من بث الفيلم.

حصلت كار، ثة في ساحة عقبة بن نافع

تهكير شاشة بالشارع وعرض فيلم ابا، حي



يجب فتح تحقيق فوراً، لانها حالة ارها بية



الاطار اكيد فرحان،، وينك جبار ابو موزة

جندرة يطبق بالعراق...https://t.co/exoDNg8AzFpic.twitter.com/kBnKhFVVeB — News الحنانة مصدر القرار (@jjh176520546960) August 20, 2023

المصدر: RT