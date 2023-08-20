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بث فيلم إباحي على شاشة إعلانات وسط بغداد (فيديو)

أخبار العالم العربي

بث فيلم إباحي على شاشة إعلانات وسط بغداد (فيديو)
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أفاد مراسل RT في العراق بعرض فيلم إباحي على إحدى شاشات الشوارع وسط بغداد، تمت قرصنتها الليلة الماضية.

وذكر مراسلنا، أن شاشة عرض في ساحة عقبة بن نافع في بغداد، تعرضت للتهكير الليلة الماضية وبث الهكر عليها فيلما إباحيا.

وأضاف، أن السلطات العراقية دخلت في حالة إنذار وأطفأت الشاشة بعد دقائق من بث الفيلم.

المصدر: RT

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