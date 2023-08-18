تونس.. القضاء يؤيد اتفاق الصلح المبرم مع شقيق أرملة الرئيس الراحل بن علي

أصدرت محكمة التعقيب في تونس مؤخرا قرارا يقضى بتأييد اتفاق صلح مبرم بين عماد الطرابلسي شقيق ليلى الطرابلسي أرملة الرئيس الراحل بن علي، والدولة التونسية عبر هيئة الحقيقة والكرامة.

وأفادت إذاعة "موزاييك" بأن عماد الطرابلسي أبرم صلحا جزائيا مع الدولة التونسية عبر هيئة الحقيقة والكرامة وذلك تنفيذا للقانون المتعلق بالعدالة الانتقالية، ووافق على دفع مبلغ مالي بعشرات الملايين من الدنانير بعد إجراء ما يلزم من اختبارات بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة.

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وذكرت أن المكلف العام بنزاعات الدولة بادر في الطعن لدى محكمة الاستئناف بتونس في قرار "الصلح الجزائي" إلا أن المحكمة أقرت الصلح المبرم بين عماد الطرابلسي وهيئة الحقيقة والكرامة.

وأضافت أن المكلف العام طعن أيضا في قرار الصلح لدى محكمة التعقيب إلا أن احدى الدوائر التعقيبية أصدرت قرارا برفض الطعن أصلا، وبالتالي تأييد اتفاق الصلح الجزائي المبرم بين عماد وهيئة الحقيقة والكرامة.

جدير بالذكر أن عماد الطرابلسي صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، دخل منذ نهاية الأسبوع الماضي في إضراب جوع بسجن إيقافه بالمرناقية.

وأضاف مصدر عائلي لإذاعة "موزاييك" أن عماد الطرابلسي يخوض الإضراب احتجاجا على ما اعتبره "عدم تقدم غير مبرر للصلح الجزائي الذي قرر إبرامه مع الدولة التونسية وذلك خلال مناسبتين دون نتيجة تذكر، رغم المجهودات الكبيرة واللقاءات المتعددة لفريق الدفاع عنه مع المعنيين بملف الصلح سعيا إلى حلحلته".

المصدر: "موزاييك"