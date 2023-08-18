قاعة سعودية تثير إعجاب عبد اللهيان (فيديو)
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أبدى فيه إعجابه باسم القاعة التي عقد فيها المؤتمر الصحفي خلال زيارته السعودية.
وأعرب عبداللهيان وفقا للترجمة المرفقة بالمؤتمر الصحفي عن "سعادته" بتسمية القاعة بـ"قاعة القدس"، مؤكدا "أننا مستمرون في دعمنا القوي للقضية الفلسطينية".
أبدى وزير الخارجية الإيراني #حسين_أمير_عبداللهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي #فيصل_بن_فرحان، عن سعادته، قائلا: "أثار استحساني أن القاعة التي يعقد فيها الاجتماع اسمها قاعة #القدس" #السعودية#الرياض#إيران#طهران#عبداللهيان#الاتفاق_السعودي_الإيرانيpic.twitter.com/zTsqoKFd3y— أبو جرهم (@abojrhom) August 17, 2023
فيديو | وزير الخارجية الإيراني: أثار استحساني أن القاعة التي يعقد فيها الاجتماع اسمها قاعة القدس#الإخباريةpic.twitter.com/4NK4pF1AV0— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 17, 2023
وقد أعيد نشر الفيديو على نطاق واسع، وكتب أحد النشطاء: ".. مع الاحترام لحق الوزير في أن يبدي استحسانه إلا أن وجود إسم القدس أو فلسطين أوالأقصى ليس مجرد قاعة أوشارع بل حب يجري في شرايين السعوديين لكل أرض فلسطين".
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إستحسن عقد الإجتماع السعودي الإيراني في قاعة إسمها " القدس"، ومع الإحترام لحق الوزير في أن يبدي إستحسانه إلا أن وجود إسم القدس أو فلسطين أوالأقصى ليس مجرد قاعة أوشارع بل حب يجري في شرايين السعوديين لكل أرض فلسطين .— د.عايد المناع (@ayedalmanna1) August 17, 2023
عاجل:— سعيد الاحمري (@sAlahmari20) August 17, 2023
وزير الخارجية الامير فيصل بن فرحان ووزير خارجية إيران يعقدان مؤتمر صحفي في قاعة تحمل اسم "قاعة القدس"، في مقر الوزارة بـ #الرياض، ووزير الخارجية الإيراني:
(نحن سعداء باسم القاعة )
المصدر: RT