قاعة سعودية تثير إعجاب عبد اللهيان (فيديو)

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أبدى فيه إعجابه باسم القاعة التي عقد فيها المؤتمر الصحفي خلال زيارته السعودية.

وأعرب عبداللهيان وفقا للترجمة المرفقة بالمؤتمر الصحفي عن "سعادته" بتسمية القاعة بـ"قاعة القدس"، مؤكدا "أننا مستمرون في دعمنا القوي للقضية الفلسطينية".

فيديو | وزير الخارجية الإيراني: أثار استحساني أن القاعة التي يعقد فيها الاجتماع اسمها قاعة القدس#الإخباريةpic.twitter.com/4NK4pF1AV0 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 17, 2023

وقد أعيد نشر الفيديو على نطاق واسع، وكتب أحد النشطاء: ".. مع الاحترام لحق الوزير في أن يبدي استحسانه إلا أن وجود إسم القدس أو فلسطين أوالأقصى ليس مجرد قاعة أوشارع بل حب يجري في شرايين السعوديين لكل أرض فلسطين".

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إستحسن عقد الإجتماع السعودي الإيراني في قاعة إسمها " القدس"، ومع الإحترام لحق الوزير في أن يبدي إستحسانه إلا أن وجود إسم القدس أو فلسطين أوالأقصى ليس مجرد قاعة أوشارع بل حب يجري في شرايين السعوديين لكل أرض فلسطين . — د.عايد المناع (@ayedalmanna1) August 17, 2023

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وزير الخارجية الامير فيصل بن فرحان ووزير خارجية إيران يعقدان مؤتمر صحفي في قاعة تحمل اسم "قاعة القدس"، في مقر الوزارة بـ #الرياض، ووزير الخارجية الإيراني:

(نحن سعداء باسم القاعة ) — سعيد الاحمري (@sAlahmari20) August 17, 2023

المصدر: RT