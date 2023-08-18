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قاعة سعودية تثير إعجاب عبد اللهيان (فيديو)

أخبار العالم العربي

قاعة سعودية تثير إعجاب عبد اللهيان (فيديو)
AFP
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تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أبدى فيه إعجابه باسم القاعة التي عقد فيها المؤتمر الصحفي خلال زيارته السعودية.

وأعرب عبداللهيان وفقا للترجمة المرفقة بالمؤتمر الصحفي عن "سعادته" بتسمية القاعة بـ"قاعة القدس"، مؤكدا "أننا مستمرون في دعمنا القوي للقضية الفلسطينية".

وقد أعيد نشر الفيديو على نطاق واسع، وكتب أحد النشطاء: ".. مع الاحترام لحق الوزير في أن يبدي استحسانه إلا أن وجود إسم القدس أو فلسطين أوالأقصى ليس مجرد قاعة أوشارع بل حب يجري في شرايين السعوديين لكل أرض فلسطين".

المصدر: RT

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