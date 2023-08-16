وزير الأشغال اللبناني: باخرة التنقيب عن النفط والغاز وصلت إلى نقطة الحفر المحددة لها (صورة)

قال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية، إن باخرة التنقيب عن النفط والغاز وصلت إلى نقطة الحفر المحددة لها.

وكتب حمية في منشور عبر منصة X ( تويتر سابقا): "للعلم اليوم الأربعاء 2023/8/16 صباحا، باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 قد وصلت إلى نقطة الحفر المحددة لها".

للعلم اليوم الأربعاء 2023/8/16 صباحا باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم ٩ قد وصلت ألان إلى نقطة الحفر المحددة لها pic.twitter.com/9wquKTcGqz — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) August 16, 2023

يذكر أن البلوك رقم 9 يتمثل في منطقة على شكل مثلث تصل مساحتها إلى 860 كيلومترا مربعا، وتقع على امتداد ثلاثة من المجمعات البحرية العشرة في لبنان.

ويعود تاريخ المجمع أو الرقعة رقم 9 إلى عام 2009 حين اكتشفت شركة "نوبل للطاقة" الأمريكية كمية من احتياطي النفط والغاز في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط.

وقسمت المساحة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل إلى عشر مناطق أو مجمعات، ويمثل المجمع 9 أحد تلك المناطق، مع العلم أن مجمل مساحة المياه الإقليمية اللبنانية يقدر بحوالي 22 ألف كيلومتر مربع، في حين تبلغ المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل 854 كيلومتر مربعا.

يذكر أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تم توقيعه في 27 أكتوبر 2022، بوساطة أمريكية.

المصدر: RT