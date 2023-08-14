هل تهدد إسرائيل قناة السويس بخطة "هرتزل"؟

قلل أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس المصرية حسن مهدي، من أهمية مشروع السكك الحديدية الذي أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تنفيذه للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

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وأكد مهدي أن هذا المشروع لن يؤثر على الدور المحوري والهام لقناة السويس باعتبارها واحدة من أهم المسارات الملاحية على مستوى العالم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـRT، أن ما تقوم به إسرائيل من أجل منافسة دور قناة السويس، أو سحب الاستثمارات التي تستفيد منها الدولة المصرية من دخل قناة السويس، "هذا الأمر لا يتعدى كونه دعاية إعلامية، واستهلاكا للإعلام، لأنه لو كان الأمر بهذا الشكل فلماذا لم تقبل إسرائيل على هذا الأمر في الماضي، ولماذ تنتظر حتى الآن".

وأوضح أن هذا الأمر غير سليم وغير رشيد، وأنه لو كان هناك جدوى حقيقة من هذا المشروع بالنسبة لإسرائيل ما كانت ستنتظر وكان سيتم تنفيذ المشروع بشكل فوري.

ونوه أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس المصرية إلى أنه من الجانب العلمي لا توجد أهمية حقيقية من المشروع الإسرائيلي، حيث أن السفينة الكبيرة التي تعبر قناة السويس تحمل مئات الآلاف من الحاويات، مشيرا إلى أن نقل هذه الكميات الهائلة من البضائع عن طريق خط السكك الحديد الذي تخطط إسرائيل لتنفيذه سيكون بالأمر الصعب وغير الوارد.

وتابع: "السفن وناقلات الحاويات تحمل الآلاف من البضائع، ونقلها عن طريق السكك الحديدية يعد أمر لا يتجاوز كونه "هراء"، حيث لا توجد منه جدوى اقتصادية، كما أن عامل الوقت، من أجل أن يتم تفريغ وتحميل على خط سكك حديدية، ثم نقل مرة أخرى، فهذا الأمر يكون صعبا للغاية، وليس بالشكل الذي يتم تصويره".

وأكد أن الحديث عن منافسة إسرائيل للدور المصري، عبارة عن تصريحات يتم تداولها من الوقت إلى آخر، مشيرا إلى أن مصر تقوم بتنفيذ خطة واسعة لربط ميناء الاسكندرية وميناء السخنة وهو ما يعزز دور قناة السويس.

وأشار إلى أن "الإسرائيليين في حال وجدوا أي استفادة لهم سيقومون بتنفيذها، بغض النظر عن مدى تأثيرها على المواطن المصري أو المواطن العربي"، مشيرا إلى أنه بالفعل هناك مشروع إسرائيلي لتنفيذ الربط السككي بين البحرين الأبيض والأحمر، وفي حال إتمام هذا المشروع لن يكون له أي تأثير على ما تقوم به قناة السويس باعتبارها لها دور محوري ولا يمكن إغفاله والاستثمار في تطوير القناة أمر حيوي ومطلوب ، مع زيادة حمولات الحاويات التي تستخدم قناة السويس حيث يوجد الآن ناقلات عملاقة لم تكن موجودة من قبل في الأسطول التجاري العالمي، فضلا عن أن تطوير المواني المصرية أمر حيوي وضروري من أجل أن يكون لدى مصر أدوات جذب أكبر بتحقيق الاستفادة مما هو موجود من خدمات وتطوير لمناطق لوجيستية ، ومواني جافة التي تنفذها مصر ، فكل هذه الأمور من أجل الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية والتي تساهم بشكل كبير في عودة الخطوط الملاحية التي تركت مصر خلال الفترات الماضية.

المصدر: RT