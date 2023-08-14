اليمن.. قتلى وجرحى في اشتباكات بين الجيش والحوثيين في أبين جنوبي البلاد

سقط أربعة جنود يمنيين بين قتيل وجريح خلال مواجهات بين الجيش اليمني والحوثيين "أنصار الله"، مساء الأحد، في محافظة أبين جنوبي البلاد اليمن، مواجهات أسفرت عن .القاهرة- سبوتنيك.

وقال مصدر عسكري يمني إن المواجهات وقعت في جبهة الحلحل بمديرية لودر شمال شرقي أبين، حيث تصدت وحدات من الجيش المدعومة بالمقاومة الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي لهجوم جماعة "أنصار الله".

وكانت مجموعات من الحوثيين تحاول التقدم نحو مركز المديرية المجاورة لمحافظة البيضاء، فيما تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الجنوبية من صدها، واستخدمت أسلحة متوسطة وثقيلة خلال المواجهات.

وحسب المصدر نفسه فقد أسفرت المواجهات عن مقتل جنديين من اللواءين 89 مشاة و115 مشاة، وإصابة اثنين آخرين، بينما سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.

المصدر: وسائل إعلام يمنية