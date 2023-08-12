الحكومة العراقية: عودة 293 نازحا إيزيدياً طوعيا إلى سنجار

أعلنت وزيرة الهجرة العراقية إيڨان فائق جابرو، يوم الجمعة، عن عودة 293 نازحا إيزيديا بشكل طوعي إلى مناطق سكناهم الأصلية في سنجار وذلك ضمن خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد.

وذكر بيان الوزارة أن الوزيرة أعلنت عن عودتهم من مخيمات النزوح في محافظة دهوك إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، مشيرة إلى أن عملية نقل الأسر النازحة جرت بانسيابية عالية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة والحكومات المحلية دون أي مشاكل تذكر.

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وتابع البيان: "فيما وجّهت كوادر الوزارة بالاستمرار في متابعة أوضاع الأسر العائدة إلى مناطقها وتلبية احتياجاتها سريعا بالتعاون مع المنظمات الإغاثية والجهات ذات العلاقة".

هذا وأكدت جابرو أن الوزارة مستمرة بتسجيل الأسر النازحة التي ترغب بالعودة طوعيا في جميع مخيمات النزوح المتواجدة في إقليم كردستان، وتذليل جميع العقبات التي تحول دون عودة بقية النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية".

المصدر: واع