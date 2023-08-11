"إضراب الموظفين حتم وقف البث".. وزير الإعلام اللبناني ينفي إغلاق التلفزيون الرسمي

نفى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زياد مكاري، ما تم تداوله عن أنه اتخذ قرارا منذ أشهر بإقفال "تلفزيون لبنان".

وقال مكاري في تصريح: "تلفزيون لبنان لم يقفل ولا نية لدي بذلك وكل ما نشر كذب ونحن نحاول معالجة المشاكل"، مشبرا إلى أن "مطالب الموظفين في تلفزيون لبنان تم تحقيقها والأمر محلول وقد أخذوا حقوقهم".

وأضاف: "لا أعلم ما سبب الإضراب من الموظفين"، معتبرا أن قرار رئيسة نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان ميرنا الشدياق تتحمل هي مسؤوليته.

وأفاد بأنه "يوجد عدد من الموظفين الذين سيستمرون في العمل وسنتعاون معهم".

وعن توقف بث "تلفزيون لبنان"، أوضح مستشار وزير الإعلام مصباح العلي، أن "استمرار إضراب الموظفين حتم إيقاف بث التلفزيون الرسمي لأنه يكلف خزينة الدولة آلاف الدولارات بالإضافة إلى المحروقات التي تشغل مصادر الطاقة (المولدات الكهربائية)".

وشدد على أنه "بمجرد عودة الموظفين إلى عملهم سيعود البث مباشرة".

المصدر: "النشرة" + otv