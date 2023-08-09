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بعد لقائه بوزير الخارجية الجزائري.. بلينكن يغرد بشأن "قضية الصحراء"

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بعد لقائه بوزير الخارجية الجزائري.. بلينكن يغرد بشأن
Globallookpress
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أنه بحث مع نظيره الجزائري أحمد عطاف عددا من القضايا التي تشكل أولوية للبلدين.

وكتب بلينكن على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "قابلت وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف لبحث الشراكة الأمريكية الجزائرية وتبادل الآراء بشأن أولوياتنا المشتركة، بما في ذلك الاستقرار في منطقة الساحل والسلام العادل والدائم في أوكرانيا".

وأضاف: "كما أكدنا دعمنا الكامل للعملية السياسية للأمم المتحدة" بالنسبة لقضية الصحراء.

المصدر: RT

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