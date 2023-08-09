مصر تعلق على قرار أستراليا إزاء فلسطين

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا حول إعلان أستراليا إعادة استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة".

نُرحِب بإعلان وزيرة خارجية أستراليا اعتزام الحكومة الاسترالية إعادة استخدام مصطلح "الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" ، واعتبار المستعمرات الإسرائيلية "غير قانونية"…..خطوة إيجابية وهامة على مسار ترسيخ واحترام الشرعية الدولية وحماية الحقوق الفلسطينية.@pmofa@dfatpic.twitter.com/fH7diN93Ch — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) August 9, 2023

وقالت الخارجية المصرية: "نرحِب بإعلان وزيرة خارجية أستراليا اعتزام الحكومة الاسترالية إعادة استخدام مصطلح "الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" ، واعتبار المستعمرات الإسرائيلية "غير قانونية"…..خطوة إيجابية وهامة على مسار ترسيخ واحترام الشرعية الدولية وحماية الحقوق الفلسطينية".

وكانت قد رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالموقف الأسترالي الذي أعلنت عنه اليوم الثلاثاء، وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، أمام البرلمان الأسترالي، حيث أكدت فيه أن الحكومة الأسترالية ستبدأ باستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" في كافة أدبياتها، بالإضافة إلى اعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية حسب القانون الدولي.

وأكدت الوزارة أنها تنظر بإيجابية إلى هذا التطور المهم في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام وفقا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين.

وأوضحت أن دولة فلسطين لا زالت تنتظر من الحكومة الأسترالية أن تعمل على تنفيذ قرارات مؤتمر حزب العمال الحاكم، الذي طلب من حكومته الاعتراف بدولة فلسطين دون تأخير أو تردد.

المصدر: RT