الملك عبد الله يستقبل الرئيس عباس (صور)

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء على متن طائرة أردنية إلى عمّان للقاء الملك عبد الله الثاني.

وأفادت وسائل إعلام أردنية بأن الملك عبد الله، استقبل الرئيس الفلسطيني في قصر الحسينية، حيث عزف النشيد الوطني الفلسطيني، والسلام الملكي الأردني، ثم استعرض حرس الشرف.

وعقد الجانبان اجتماعا ثنائيا، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة، وآخر التطورات السياسية.

ويضم الوفد الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.

وعن الجانب الأردني: رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.

المصدر: "القدس برس"