صربيا تعرب عن اهتمامها بالتعاون مع شركات التصنيع الحربي المصرية

كشف نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الصربي ميلوش فوتشيفيتش، الذي يزور مصر حاليا اهتمام العديد من الشركات الصربية بتعزيز التعاون مع الشركات المصرية وعلى رأسها شركات الإنتاج الحربي.

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وأشاد بالامكانيات التكنولوجية والفنية والبحثية الهائلة المتوفرة لدى الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي المصرية بالإضافة إلأى الخبرات البشرية المتميزة والبنية التحتية ، إلى جانب حرصها على أداء الأعمال الموكلة إليها بدقة وسرعة، واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة المصرية.

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وأضاف أنّ مصر دولة محورية ومؤثرة على الصعيد الإقليمي والدولي، وأنّ العلاقات (الصربية – المصرية) تعود إلى (115) عامًا، ما أكسب تلك العلاقات خصوصية تاريخية مُتفردة، كما أنّ ما يميز هذه العلاقات الراسخة أنّها ترتكز على التفاهم والتعاون المثمر على الأصعدة كافة، مشيدًا بمستوى الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا خاصة على مستوى الزيارات رفيعة المستوى لمسؤولي البلدين.

وشدد على ضرورة الاستفادة من تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤخرًا وعمق العلاقات الطيبة التي تجمع الشعبين المصري والصربي لتطوير آفاق التعاون الحالي على كافة الأصعدة والمستويات.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي المضري، لفوتشيفيتش، بحضور رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي في العاصمة الإدارية المصرية الجديدة.

وأكد وزير الإنتاج الحربي، عمق وقوة العلاقات التي تربط بين مصر وصربيا، موضحًا أنّ اللقاء يأتي بهدف بحث آليات تعزيز التعاون الثنائي بعدد من مجالات التصنيع المشترك وذلك من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين، موضحًا أنّ اللقاء شهد استعراض إمكانيات وخبرات شركات ووحدات الإنتاج الحربي في مجال التصنيع العسكري والمدني، ونجرى التأكيد على الدور الأساسي للوزارة، والمتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، إضافة إلى الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وأضاف الوزير أنّ الجانبين ناقشا موضوعات التعاون الحالية، وجرى التأكيد على التطلع لتعزيز هذا التعاون، كما شهد اللقاء التباحث حول فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات الصربية في العديد من مجالات التصنيع العسكرية والمدنية.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنّ سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربي تقوم على الانفتاح للتعاون مع الشركات العاملة بمختلف المجالات من أجل تبادل الخبرات وتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة، وتم توجيه الدعوة للشركات الصربية للمشاركة في النسخة القادمة من معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2023.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن وزير الدفاع الصربي التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتعاون العسكري والأمني بين البلدين، بالإضافة إلى التباحث حول القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك، لاسيما الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية عالمياً.

المصدر: RT