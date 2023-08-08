السيسي يفتتح مسجد السيدة نفيسة بعد ترميم بصحبة سلطان منحه أعلى أوسمة مصر (فيديو)

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء مسجد السيدة نفيسة في القاهرة، بعد أعمال التطوير والترميم التي خضع لها.

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وتفقد السيسي أعمال تطوير المقصورة في المسجد وأدى الصلاة فيه. ورافقه خلال الزيارة السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، ومصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويقع المسجد في حي السيدة نفيسة أو درب السباع، وهو جزء من مقبرة تاريخية أكبر تسمى القرافة أو مدينة الموتى.

بُني المسجد لإحياء ذكرى السيدة نفيسة وهي عالمة إسلامية جليلة من سيدات أهل البيت، ويقع ضريحها في المسجد.

ويشمل تطوير مساجد آل البيت في مصر، ترميم وتجديد الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تماشيا مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنبا إلى جنب مع تطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سلطان البهرة بالهند مفضل سيف الدين "وشاح النيل" تقديرا لجهوده المتواصلة في دعم مصر على المستويات الثقافية والخيرية والمجتمعية.

ويجمع سلطان البهرة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علاقة خاصة منذ توليه الحكم عام 2014، كما يجمع البهرة بمصر بصفة عامة علاقة متميزة للغاية، وسبق لسلطان البهرة التبرع لصندوق تحيا مصر بـ10 ملايين جنيه، وترميم عدد من مقامات آل البيت والمساجد التاريخية في مصر.

المصدر: RT