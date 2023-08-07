هددوا بشن حرب تاريخية.. الحوثيون يحذرون الجيش الأمريكي من الاقتراب من مياههم الإقليمية

حذر حسين العزي، نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء والقيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) من اقتراب القوات الأمريكية من مياههم الإقليمية.

وكتب حسين العزي على حسابه في منصة "إكس": "حرصا على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على سلامة الملاحة في البحر الأحمر، يتوجب على القوات الأمريكية أن تبتعد عن مياهنا الإقليمية".

وأضاف: "لأن أي إقتراب (فقط مجرد اقتراب)، قد يعني بداية المعركة الأطول والأكثر كلفة في التاريخ البشري".

حرصاً على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على سلامة الملاحة في البحر الأحمر يتوجب على القوات الأمريكية أن تبتعد عن مياهنا الإقليمية لأن أي إقتراب ( فقط مجرد إقتراب) قد يعني بداية المعركة الأطول والأكثر كلفة في التاريخ البشري . — حسين العزي (@hussinalezzi5) August 7, 2023

وأعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، يوم الاثنين، أن "أكثر من 3000 بحار وعنصر من مشاة البحرية الأمريكية من مجموعة باتان البرمائية (ARG) والوحدة الاستكشافية البحرية السادسة والعشرين، وصلوا إلى الشرق الأوسط في 6 أغسطس، كجزء من خطة أعلنت عنها وزارة الدفاع مسبقا".

المصدر: RT