عقيلة الأسد تتفقد معمل ألبسة دعمت انطلاقته عام 2018 (صور)

زارت عقيلة الرئيس السوري أسماء الأسد معملا للألبسة بمحافظة طرطوس كانت قد دعمت انطلاقته عام 2018 من مشغل صغير، ليصبح اليوم مجمعا إنتاجيا كبيرا يؤمن فرص عمل لذوي الشهداء والجرحى.

وقالت الأسد للعاملات والعاملين في المعمل المشاد في مجمع المثنى الإنتاجي بريف طرطوس: "معظم الأشياء في الحياة تولد صغيرة ثم تكبر.. الإنسان، المبادرة، الفكرة، حتى المشروع. ما عدا الطموح، يبدأ كبيرا، ويستمر كبيرا، لأن أساسه رؤية وإرادة قوية".

ولفتت إلى أن الشعب السوري "يعيش اليوم معاناة تأخذنا بأحد اتجاهين، إما باتجاه الاستسلام واليأس، وإما نحو المواجهة والتحدي، وأنتم في هذا العمل الإنتاجي اخترتم الاحتمال الثاني والذي انطلق من مشغل صغير بمجموعة قليلة من العاملين والعاملات، ليصبح اليوم مجمعا إنتاجيا كبيرا يضم المئات ممن امتلكوا المهنة والمهارة" مشيرة إلى أن هذا المجمع أصبح مثالا عن أن الرؤية والإرادة هي التي تصنع الإمكانيات وليس العكس.

وتأسس مشغل الملابس المذكور عام 2018 بمبادرة مجتمعية من أهالي بلدة برمانة المشايخ، حيث كانت الانطلاقة مع 12 ماكينة خياطة و18 عاملة دعمتها أسماء الأسد لتؤمن اليوم 900 فرصة عمل لأسر الشهداء والجرحى بمنطقة الشيخ بدر وجوارها. ويضم المعمل 500 آلة وطاقته الإنتاجية 60 ألف قطعة شهريا من أحدث الموديلات تغطي السوق المحلية بأسعار مناسبة.

المصدر: RT