الرئيس الجزائري يؤكد أن زيارته إلى فرنسا لا تزال مبرمجة

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم السبت خلال لقاء صحفي، أن زيارته إلى فرنسا لا تزال مبرمجة.

وأضاف الرئيس تبون خلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام، الذي سيبث كاملا مساء اليوم عبر القنوات الجزائرية: "نحن بانتظار أن تزودنا الرئاسة الفرنسية ببرنامج الزيارة إلى فرنسا".

وكانت زيارة تبون إلى فرنسا مبرمجة في مايو، قبل تأجيلها إلى النصف الثاني من يونيو، لكنها لم تتم، كما لم يعلن رسميا عن موعدها الجديد.

وصاحب الإعلان عن زيارة الرئيس تبون توتر بين البلدين، بسبب عدة ملفات تخص الماضي الاستعماري والهجرة ومسائل أخرى.

وستكون هذه الزيارة، في حال إجرائها، الأولى من نوعها للرئيس تبون إلى فرنسا منذ توليه الرئاسة.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية