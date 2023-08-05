آخر التطورات الميدانية في السودان

تجددت عمليات القصف المدفعي من منطقة قاعدة كرري شمالي أم درمان تجاه مواقع الدعم السريع جنوب وغرب المدينة، تزامنا مع تحليق متواصل لطائرات الجيش السوداني.

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ونفى الناطق باسم الجيش السوداني سيطرة قوات الدعم السريع على ولاية وسط دارفور حسب ما هو متداول، مشيرا إلى أن جميع القوات التابعة للجيش متمركزة في أماكنها.

في غضون ذلك، أعلن عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع عن تمسك قواته بالوساطة السعودية الأمريكية، وذلك لتحقيقها نقاطا إيجابية متقدمة جمعت الطرفين في منبر واحد، موضحا أنهم موافقون على وقف إطلاق النار وفقا لشروط معقولة.

المصدر: RT