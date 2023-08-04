تل أبيب تطلب من الإسرائيليين في إثيوبيا البقاء في المنازل والتواصل مع غرفة العمليات

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تحذيرا لرعاياها المقيمين في منطقة جوندار بإثيوبيا أو الذين يخططون للوصول إليها في المستقبل القريب.

ويأتي التحذير في أعقاب الاشتباكات العنيفة التي وقعت في المنطقة في الأيام الأخيرة بين الجماعات المحلية المسلحة وقوات الأمن الاتحادية.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن "الطرق من وإلى جوندار مغلقة، وحتى المطار في جوندار مغلق.. يطلب من الإسرائيليين المقيمين في مناطق جوندار وفولو وجوجيم البقاء في منازلهم، والتأكد من أن تكون هواتفهم المحمولة متاحة، والتأكد من أخذ أقصى قدر من الاحتياطات والتواصل والتحديث عن أوضاعهم من خلال السفارة الإسرائيلية في أديس أبابا أو من خلال غرفة العمليات في وزارة الخارجية".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية حالة الطوارئ، بعد مواجهات بين الجيش ومقاتلين محليين جرت في الأسابيع الماضية، في منطقة أمهرة بشمال البلاد.

وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد: "لقد أصبح من الضروري إعلان حالة الطوارئ لأن وضعا طرأ وبات من الصعب السيطرة على هذه الحركة غير المقبولة بموجب القانون الحالي"، لكن البيان لم يوضح ما اذا كانت "حالة الطوارئ" تطبق على منطقة أمهرة فقط، أو كل أنحاء البلاد.

وأعلنت السلطات السودانية بولاية القضارف إغلاق معبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا على خلفية استمرار المواجهات في إقليم بحر دار المحازي بين فانو الأمهرية وقوات ليوهايلي الخاصة.

المصدر: أ ف ب + I24