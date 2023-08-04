مصر.. تحذير من الطقس في أقصى جنوب البلاد

حذرت الأرصاد الجوية في مصر من تسجيل تطور في السحب الرعدية أقصى جنوب البلاد، حيث سيصاحبها سقوط الأمطار مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة في المنطقة.

وفي بيان لها، أوضحت الأرصاد الجوية المصرية أن هناك تطورا في السحب الرعدية أقصى جنوب البلاد، حيث سيصاحبها سقوط الأمطار عند أبو سمبل وبحيرة ناصر، كما تستمر الأجواء شديدة الحرارة فيها.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تنشط الرياح في المناطق المذكورة نتيجة الهواء الذي تفرزه السحب الرعدية، حيث ستكون مثيرة للرمال والأتربة، كما ستؤدي لضعف الرؤية الأفقية.

المصدر: "القاهرة 24"