أمريكا توجه رسالة لمصر حول سد النهضة

تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره المصري سامح شكري، حول أزمة سد النهضة والجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي.

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ووفقا لبيان أمريكي، تحدث الجانبان حول التنسيق المكثف لإنهاء النزاع في السودان، ودعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باثيلي فيما يتوسط للتوصل إلى مسار نحو انتخابات ناجحة في ليبيا، وتعزيز تدابير متساوية من الأمن والكرامة والازدهار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأكد الوزير الأمريكي على دعم الولايات المتحدة لحل دبلوماسي بشأن سد النهضة الإثيوبي بشكل يحمي احتياجات مصر المائية ويدعم مصالح كافة الأطراف.

ورحب بالإفراج عن المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان باتريك زكي ومحمد الباقر مؤخرا وشدد على أن إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان يمكن أقوى شراكة ممكنة بين الولايات المتحدة ومصر.

المصدر: RT