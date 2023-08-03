أمين الغرف التجارية في مصر: الرئيس السيسي وجه بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع تركيا

أكد أمين الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، علاء عز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع تركيا.

‏و‏خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، أوضح علاء عز، أن توجيهات الرئيس السيسي كانت واضحة بالفصل بين العلاقات التجارية والاقتصادية، والعلاقات السياسية من أجل تعزيز سبل التعاون التجاري والاقتصادي مع تركيا.

وأضاف عز": "كنا نتعامل مع الشركات التركية في كافة اللقاءات والأنشطة بكل الحفاوة والترحيب، وهذه الزيارة وضحت لنا ترحيب الجانب التركي. والترحيب لم نكن نتوقعه من وزير التجارة تركي".

وأشار المتحدث إلى أن ‏وزير التجارة التقى بأكثر من 30 شركة لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري، مؤكدا أن تركيا حاليا هي الشريك التجاري الثاني لمصر.

المصدر: "صدى البلد"