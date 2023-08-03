لبنان.. رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل تطلب توقيف رياض سلامة

طلبت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية، القاضية هيلانة إسكندر، من هيئة الاتهام ببيروت توقيف حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة.

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واستأنفت القاضية هيلانة إسكندر، بواسطة وكيلتها القانونية، المحامية برتا نعيم، قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة، شربل أبو سمرا، بترك المدعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة.

وطلبت إسكندر من الهيئة الاتهامية في بيروت توقيف المعني، لأسباب عددتها في الاستئناف الموجه للهيئة الاتهامية المناوبة، برئاسة القاضية لمى أيوب، والمستشارتين القاضيتين، فاطمة ماجد، وميراي ملاك.

ويذكر أن سلامة غادر بإرث خسائر بلغ 76 مليار دولار أمريكي، فضلا عن انهيار الليرة اللبنانية بنسبة 98%.

ويواجه سلامة دعاوى قضائية محلية بالحجز على أمواله وممتلكاته، حيث فتحت عدة تحقيقات قضائية في لبنان وأوروبا بحقه، تستهدف الثروة التي جمعها خلال توليه منصب حاكم البنك المركزي اللبناني لثلاثة عقود.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام" + RT