مقطع فيديو متداول لـ"اشتباكات مخيم عين الحلوة في لبنان".. فما حقيقته؟ (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعم ناشروه أنه يوثق مشاهد من الاشتباكات المستمرة منذ أيام في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، فما حقيقته؟

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصورا ليلا، يظهر تبادل رصاصٍ كثيف، حيث جاء في التعليقات المرافقة له أنه يظهر تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، فيما استخدمته قنوات إخباريّة في تغطيتها مع استمرار الاشتباكات في المخيم.

ورغم ذلك، فإن الفيديو لا علاقة له بالأحداث، فقد تم تقطيعه إلى مشاهد ثابتة، فيما قاد البحث إلى نسخة أطول وأوضح منه تم نشرها عام 2020 في موقع "يوتيوب"، ما ينفي صلته بالمواجهات الأخيرة، كما جاء في التعليق المرافق للفيديو أنه يظهر اشتباكا بين عشيرتين في العراق.

واندلعت الأسبوع الماضي اشتباكات عنيفة في أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وأكثرها كثافة سكانية بين عناصر من حركة "فتح" وآخرين ينتمون إلى تنظيم "جند الشام".

وأسفرت هذه المواجهات بحسب ما أفاد مصدر قيادي فلسطيني لوكالة "فرانس برس" عن مقتل 12 شخصا.

المصدر: "فرانس برس"