هنية يوجه سلسلة نداءات لوقف اشتباكات مخيم عين الحلوة

وجه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" سلسلة نداءات دعا فيها إلى وقف الاشتباكات في مخيم عين الحلوة المستمرة منذ حوالي أسبوع.

وفي هذا السياق، اتصل هنية بسفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، وأكد عليه بذل مزيد من الجهد، وضرورة الضغط لوقف الاشتباكات وسحب المسلحين من الشوارع، وإعادة الحياة إلى المخيم، لافتاً إلى أن "ما يحصل يضر بقضيتنا وبنضالنا، ويسيء إلى سمعة شعبنا ومخيماته التي تمثل عناوين للعودة، في الوقت الذي تتعرض قضيتنا للتصفية، كما يتعرض شعبنا للعدوان المستمر من قبل الاحتلال الصهيوني وقطعان المستوطنين".

كما وجه هنية، رسالة إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، تمنى فيها منه بذل جهد لإيقاف الاشتباكات الدائرة في المخيم، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، مؤكدا حرص "حماس" على الأمن والاستقرار في المخيم والجوار، وأن يبقى السلاح الفلسطيني موجها ضد إسرائيل فقط.

هذا وهاتف هنية رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، وتمنى منه أيضا التدخل الإيجابي لإيقاف الاشتباكات الدائرة في المخيم، لافتا إلى ضرورة أن يتم احترام القرارات التي اتخذتها المرجعيات الفلسطينية، خصوصا هيئة العمل الفلسطيني المشترك، وبالتنسيق التام مع المرجعيات اللبنانية الرسمية المعنية لجهة عدم الاحتكام للسلاح، وإعطاء فرصة للجنة التحقيق لتقوم بدورها في التحقيق في الجرائم التي حصلت بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدولة.

المصدر: RT