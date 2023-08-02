الجيش السوداني يعلن مداهمة منازل مدنيين اتخذتها قوات الدعم السريع ثكنات عسكرية (فيديو)

أفاد الجيش السوداني بأن قواته داهمت مجموعة مسلحة تابعة لقوات الدعم السريع داخل منازل المدنيين.

ونشر حساب للجيش مقطع فيديو يوثق عملية المداهمة، مشيرة إلى أنها أسفرت عن "تنظيف منازل المدنيين من المتمردين".

وكتبت قوات الجيش السوداني عبر "فيسبوك": "قوات العمل الخاص في عملية نوعية تداهم مجموعة من المليشيا داخل المنازل التي اتخذتها ثكنات عسكرية، وتنظفها من المتمردين".

وتواجه السودان حالة متزايدة من عدم الاستقرار، عقب اندلاع صراع مسلح بين الجيش السوداني، بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، منذ 15 أبريل الماضي.

المصدر: RT