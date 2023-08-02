نائب تونسي: لم نكن على علم بالتغيير على رأس الحكومة

أكد النائب التونسي ومقرر لجنة التشريع العام، ظافر الصغيري، أن النواب لم يكونوا على علم بالتغيير الذي أجراه الرئيس قيس سعيد، على رأس الحكومة.

إقرأ المزيد

وأضاف ظافر الصغيري في برنامج "ميدي شو" على إذاعة "موزاييك" اليوم الأربعاء: "سمعنا كيف التوانسة لكل.. لم نكن على علم بهذا التحوير، لكن هذا التعيين هو من صلاحيات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، وهذا ما ينص عليه الدستور التونسي".

ويذكر أن الرئيس قيس سعيد قرر مساء الثلاثاء إنهاء مهام نجلاء بودن رمضان، كرئيسة للحكومة، وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها.

وأفادت الرئاسة في بلاغ لها بأن رئيس الدولة أشرف مساء الثلاثاء بقصر قرطاج على موكب أداء اليمين من قبل أحمد الحشاني رئيسا للحكومة.

المصدر: "موزاييك"