رئيس الإمارات يصل إلى العاصمة الأردنية عمان (فيديو)

وصل إلى العاصمة الأردنية عمان اليوم الأربعاء، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، في أول زيارة له إلى المملكة بعد توليه رئاسة الإمارات.

وكان الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين، في مقدمة مستقبلي بن زايد لدى وصوله إلى مطار ماركا.

ووفقا لوسائل الإعلام الأردنية، فإن الجانبين سيبحثان علاقات البلدين وقضايا ذات اهتمام مشترك، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وفي أبريل الماضي، أجرى الملك الأردني زيارة للعاصمة الإماراتية أبوظبي، عقد خلالها جلسة مباحثات مع الرئيس الإماراتي، أكد خلالها الجانبان على حرص البلدين على مواصلة التنسيق والتشاور بما يعزز أمن واستقرار المنطقة.

كما بحث الجانبان خلال الزيارة، سبل توسيع التعاون بين البلدين في شتى المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين.

المصدر: "عمون" + "البلد"