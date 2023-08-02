الدعم السريع يتهم الجيش السوداني بقصف مستشفى الأطباء بالخرطوم

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الأربعاء، في بيان، أن "الجيش السوداني أغار بالطيران على مباني مستشفى الأطباء بالخرطوم ما أدى إلى تدمير المبنى".

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وجاء في البيان: "في انتهاك جديد يضاف لسلسة الانتهاكات الخطيرة، قام طيران الانقلابيين وفلول النظام البائد اليوم، بقصف مباني مستشفى الأطباء بالخرطوم مما أدى إلى تدمير المبنى".

وأضاف: "استمرت مليشيا البرهان الانقلابية في قصفها العشوائي للممتلكات العامة والخاصة بالطيران والمدافع الثقيلة مخلفة ورائها المئات من القتلى والجرحى وتدمير كامل للبنى التحتية بهدف التهجير القسري للسكان المدنيين".

وتابع البيان "تسبب القصف العشوائي في تدمير 18 مستشفى بما في ذلك المعدات الأجهزة الطبية مما أعاق عودة تلك المستشفيات للخدمة".

وختم بيان قوات الدعم السريع بالقول: "ندين هذه الأفعال والممارسات الاجرامية التي تمثل جرائم حرب؛ ونؤكد أن معركتنا ضد الانقلابيين وأعوانهم من فلول النظام البائد وكنس آثارهم مستمرة حتى يتسنى للسودانيين بناء وطن يحقق تطلعاتهم المشروعة في الاستقرار والتقدم والازدهار".

وكان الجيش السوداني أعلن في بيان الخميس الماضي، عودة وفده المفاوض من مدينة جدة السعودية إلى البلاد، عازيا سبب فشل المفاوضات لعدم خروج قوات الدعم السريع من المنازل والمستشفيات كمنطلق للتفاوض.

المصدر: RT