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العراق.. جهاز الأمن الوطني يفكك أكبر شبكات مهربي العملة (فيديو)

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العراق.. جهاز الأمن الوطني يفكك أكبر شبكات مهربي العملة (فيديو)
RT
العراق.. جهاز الأمن الوطني يعلن الإطاحة بأكبر شبكات مهربي العملة
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كشف جهاز الأمن الوطني في العراق، يوم الثلاثاء، تفاصيل الإطاحة بشبكة من كبار المهربين والمضاربين بالدولار.

وذكر الجهاز في بيان "نفذنا حملة واسعة لملاحقة المهربين للعملة"، مؤكدا الإطاحة بأكبر شبكات التهريب بحوزتهم 14 مليون دولار معدة للتهريب.

وأضاف أن "المتهمين الملقى القبض عليهم اعترفوا باتخاذ شركات وهمية كغطاء لتهريب العملة".

وبيّن أن شبكة التهريب المقبوض عليها تتألف من 11 متهما في بغداد.

وأشار إلى أنه تمت الإطاحة بـ12 متهما بتهريب العملة في محافظات البصرة وديالى والمثنى بحوزتهم أكثر من 300 مليون دينار.

المصدر: RT

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