الجيش السوداني يقصف تمركزات للدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم

أفاد مراسلنا، الثلاثاء، بأن الجيش السوداني قصف فجرا مراكز لقوات الدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم، فيما شهدت عدة محاور هدوءا حذرا.

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ولفت المراسل إلى أن الجيش قام خلال ساعات الصباح الأولى بقصف نقاط تمركزات الدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم، مشيرا إلى سقوط قذائف مدفعية متوسطة وبعيدة المدى على أهداف أرضية تابعة لعناصر عسكرية تتبع للدعم السريع والتي تنتشر في أحياء أركويت والفردوس والرياض شرقي العاصمة، في وقت يواصل فيه طيران الاستطلاع الحربي طلعاته الجوية في انحاء متفرقة من الخرطوم بمدنها الثلاث.

كما شهد صباح اليوم سلسلة دوي لإطلاق نار بأسلحة ثقيلة شمالي مدينة الخرطوم والتي يرجح أنها تابعة للدعم السريع أثناء محاولة التصدي لحركة الطائرات الحربية.

وكان الناطق الرسمي باسم الجيش قد قال إن قواته نفذت ضربات جوية وصفها بالناجحة بمنطقة سوبا ومواقع جنوبي الخرطوم استهدفت تجمعات لقوات الدعم السريع خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوهم إلى جانب تدمير عشرات العربات القتالية .

وأعلن الجيش السوداني الليلة الماضية بأن قوات العمل الخاص تمكنت من تحييد عدداً من القناصين واشتبكت بريا مع من يعمل لصالح قوات الدعم السريع بمناطق (جبرة و وأبو آدم وكبري الدباسين ) كما شن الطيران غارات على تمركزات الدعم السريع في مناطق جنوب الخرطوم كضاحية جبرة و مجمع اليرموك وتمكنت من تدمير العشرات من السيارات العسكرية القتالية.

من جهة أخرى، تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمدخل مدينة أم روابة شمال كردفان.

المصدر: RT

أبو بكر الزاكي- الخرطوم