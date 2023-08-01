تونس.. إنقاذ شاب سقط في بئر جافة عمقها 30 مترا

تمكنت الحماية المدنية في تونس يوم الاثنين، من إنقاذ شاب سقط في بئر عمقها 30 مترا.

وأفاد المتحدث باسم الحماية المدنية بأن فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بالقصرين تدخلت عشية الاثنين إثر سقوط شاب يبلغ من العمر 23 سنة ببئر خالية من المياه عمقها حوالي 30 مترا بمنطقة الهراهرة من معتمدية سبيطلة ولاية القصرين وسط غرب تونس.

وأشار المتحدث إلى أن الشاب قد تعرض إلى إصابات في الظهر والساقين.

وصرح بأنه تم إسعاف الشاب ونقله إلى المستشفى المحلي بالجهة.

المصدر: قناة "نسمة" التونسية