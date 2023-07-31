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الجزائر.. الحرائق تتلف 8128 هكتارا بالبويرة

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الجزائر.. الحرائق تتلف 8128 هكتارا بالبويرة
Globallookpress
الجزائر.. الحرائق تتلف 8128 هكتار بالبويرة
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صرح عبد الكريم لعموري والي البويرة شمال الجزائر، بأن عملية الإحصاء الرسمية في البويرة كشفت عن إتلاف حوالي 8128 هكتارا التهمتها الحرائق الأخيرة.

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وأشار الوالي إلى أن الحرائق مست 2589 مواطنا، بالإضافة إلى تضرر 255 منزلا في ولاية البويرة.

وثمن عبد الكريم لعموري المجهودات المبذولة من طرف مختلف الفاعلين والمتدخلين في سبيل السيطرة على الوضع وتجاوز الأزمة، بفضل الفعالية والتواجد الميداني.

كما جدد المسؤول الجزائري تأكيده على أن الدولة ستتكفل بكل المتضررين من مختلف الجوانب، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون.

وأعلن وزير الداخلية الجزائرية إبراهيم مراد أنه أصدر تعليمات للسلطات المحلية للبدء برصد الأضرار والخسائر والتعرف على الضحايا، من أجل التعويض في أسرع وقت.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية

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