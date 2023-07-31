تسلل 7 أشخاص من الأردن إلى إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 7 أشخاص تسللوا صباح اليوم الاثنين، إلى المناطق الإسرائيلية الواقعة على الحدود الأردنية، وتمكن جنود الجيش الإسرائيلي من اعتقال 5 أشخاص.

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وقال موقع"واللا" العبري، إنه ومن خلال التحقيق تبين أن اثنين آخرين تمكنا من دخول إسرائيل، حيث بدأت قوات الأمن بالتعاون مع الشرطة بأعمال التفتيش عنهما ومطاردتهما، وأفضت التحقيقات أنهما تمكنا من العودة إلى الأراضي الأردنية.

في غضون ذلك، تم إعلان حالة الطوارئ في المستوطنات المجاورة.

وجاءت عملية التسلل، عقب المزاعم الإسرائيلية بشأن إحباط عملية "تهريب كمية كبيرة من الأسلحة" عبر الحدود الأردنية في منطقة الأغوار، في الأسبوع الماضي، حيث لا تزال تفرضا تعتيما إعلاميا على طبيعة العملية والمحتويات المهربة، تقديرات إسرائيلية بأن الأسلحة كانت في طريقها إلى الضفة.

المصدر: واللا +معا