مصر.. حريق بمحيط معبد الكرنك (صور + فيديو)

قال موقع "القاهرة 24" المصري، مساء يوم الأحد، إن حريقا نشب بمنطقة خلف نجع الطويل وهو نجع من نجوع الكرنك بالأقصر.

وقال مصدر مسؤول بمنطقة آثار الكرنك في تصريحات لـ"القاهرة 24" إن الحريق خارج المنطقة الأثرية ولا يوجد ضرر في الكرنك.

وأكد المسؤول أنه تم الاتصال بالحماية المدنية للسيطرة عليه.

ننشر أولى الصور لحريق مخلفات بمعبد الكرنك أفادت مصادر موثوقة لـ «الأقصر بلدنا»عن إندلاع حريق هائل بمخلفات من الناحية... Publiée par ‎الاقصر بلدنا Luxor Baladna‎ sur Dimanche 30 juillet 2023

عاجل ⚠️:حريق هائل خلف نجع الطويل بمحيط #معبد_الكرنك في #الأقصر وسط محاولات من قوات الدفاع المدني لإخماده…. pic.twitter.com/KWB3bV8yjl — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) July 30, 2023

وفي وقت سابق نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر في السيطرة على حريق هائل في كرم نخيل بمنطقة السبتية بمحيط معبد الكرنك بوسط مدينة الأقصر.

وعززت الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وجرى إخلاء المنطقة السكنية من جميع قاطنيها.

وأسفر الحريق عن التهام 17 شجرة نخيل والتهام ستارة من البوص أعلى إحدى العمائر السكنية بالطابق الثالث دون وقوع إصابات أو وفيات في الأرواح البشرية.

المصدر: "القاهرة 24"