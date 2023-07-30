الجيش السوداني يعلن مقتل 21 عنصرا من قوات الدعم السريع في أم درمان

أعلنت القوات المسلحة السودانية الأحد، مقتل 21 عنصرا من قوات الدعم السريع والاستيلاء على 8 درجات نارية في هجوم شنته صباحا على مواقع تجمعهم غرب حي المسالمة والسوق الشعبي بأم درمان.

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وقال مراسلنا إن "قوات العمل الخاصة بالجيش أعلنت مقتل 21 فردا من قوات الدعم السريع والاستيلاء على 8 درجات نارية في هجوم شنته صباح اليوم بمعية قوات الاحتياطي على مواقع تجمع الدعم السريع غرب حي المسالمة والسوق الشعبي بأم درمان وسط المنطقة".

من جهة أخرى، نقل المراسل عن مصادر محلية، تأكيدها تجدد الاشتباكات بشكل عنيف بين الجيش وقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال قيادة عبد العزيز الحلو في ولاية جنوب كردفان، وقد أسفرت المواجهات عن مقتل 7 مدنيين وجرح العشرات ونزوح المئات، فيما يقصف الجيش بالمدفعية أهدافا تابعة لقوات الحركة الشعبية.

في غضون ذلك، أصدرت غرفة طوارئ الكلاكلة القبة، بيانا دقت فيه ناقوس الخطر بسبب نقص المواد الغذائية في منطقتهم، وجاء في البيان: "نعلن بكل أسف أن الكلاكلة القبة منطقة لا يصلح العيش بها وندعو جميع منظمات المجتمع المدني والسودانيين أن يتوحدوا معنا للمساعدة في خروج الأهالي من المنطقة حفاظا على أرواحهم إلى أماكن آمنة في ولايات السودان المختلفة".

المصدر: RT

أبو بكر الزاكي- الخرطوم