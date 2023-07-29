القضاء المصري ينظر في قضية حجب ووقف "نتفيلكس" بعد ضجة كبرى عن فيلم "كليوباترا" المسيء للمصريين

قال عصام رفعت رئيس مجموعة "عدالة" القانونية في مصر، إن محكمة القضاء الإداري ستنظر يوم الأحد، في دعوى حجب ووقف منصة "نتفيلكس" في مصر لإساءتها للهوية الوطنية المصرية.

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وأضاف رفعت أنه سيترافع ضمن هيئة الدفاع عن الهوية المصرية وسيتم تقديم مستندات هامة تخص الدعوى.

وتعود أحداث الواقعة عندما تقدمت مجموعة "عدالة" للخدمات القانونية بأول دعوى قضائية للمحكمة وأول خطاب رسمي للأمم المتحدة، منظمة اليونيسكو، يطالب بتفعيل ميثاق الأمم المتحدة في صون التراث العالمي من التزوير والتزييف للحقائق التاريخية الثابتة بعلوم المصريات التي تدرس في العالم كعلم وحيد وفريد لأقدم الحضارات، وذلك بسبب الفيلم الوثائقي كيلوباترا على منصة "نتفيلكس" والذي حسب الدعوى يزيف الحقائق التاريخية.

وكانت "عدالة" القانونية قد استعانت بأفضل الباحثين والخبراء والمحبين للآثار المصرية العريقة محليا ودوليا لردع هذه الهجمة غير المبررة لطمس التاريخ المصري القديم تحت أي مسمى.

RT - القاهرة - ناصر حاتم