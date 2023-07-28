روسيا توفر المياه لمصر بالطاقة النووية

قال رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر أمجد الوكيل إن بناء محطة الضبعة للطاقة النووية من قبل شركة روس أتوم في مصر، له تأثير إيجابي على جميع مجالات الحياة في مصر.

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وأوضح الوكيل في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية على هامش قمة "روسيا - إفريقيا": "يتم بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر، ونشهد بالفعل تحسنا كبيرا في العديد من مجالات حياتنا، حيث ظهرت العديد من الوظائف، وهذا له تأثير إيجابي على المجتمع المصري.

وقال الوكيل في حديثه في جلسة "التكنولوجيات النووية لتنمية إفريقيا"، إن فرص العمل الجديدة ستزيد تسعة أضعاف، وهناك تحسينات في مختلف الصناعات ذات الصلة.

وقال المسؤول إن من الأشياء الإيجابية لشعب مصر بأسره المياه النظيفة، وبحسب قوله "بشكل عام فإن المشروع له تأثير إيجابي على جميع مجالات الحياة في مصر".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد خلال لقائه مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، على أن مشروع محطة الضبعة النووي ينفذ حسب الخطة المعتمدة.

ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن للطاقة النووية أن تضمن أمن الطاقة وأمن المياه في جميع أنحاء العالم من خلال التطبيقات غير الكهربائية مثل تحلية مياه البحر، وإنتاج الهيدروجين، وتدفئة الأحياء السكنية، ومختلف التطبيقات الصناعية.

المصدر: تاس