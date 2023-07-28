اليمن.. الانتقالي الجنوبي يعلن إلحاق خسائر بالحوثيين إثر اشتباكات في لحج

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الجمعة، صد قواته محاولة تقدم لجماعة "أنصار الله" الحوثية، في محافظة لحج جنوب البلاد.

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وقالت قوات المجلس الانتقالي عبر موقعها، إن "وحدات من القوات الجنوبية في القطاع الثالث بجبهة الحد بيافِّع، شمال شرقي لحج، خاضت اشتباكات عنيفة، بعد محاولة تسلل للحوثيين، تم التصدي لها بنجاح".

وأضافت أن "وحدات من القوات الجنوبية شنت عملية نوعية خاطفة تمكنت من خلالها الرد على اعتداءات الحوثيين والتسلل إلى أحد مواقعهم واستهدافهم وتحقيق إصابات مباشرة في عناصرهم".

وذكرت قوات المجلس الانتقالي أنها "قصفت موقعا عسكريا للحوثيين في النسق الثاني، ما أدى إلى تكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

ويأتي التصعيد الميداني بعد أيام من دعوة المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أطراف الصراع إلى "وقف الأعمال العسكرية والخطابات الاستفزازية"، مؤكدا أن "شرارات العنف المستمرة بالإضافة إلى التهديدات العلنية بالعودة إلى القتال واسع النطاق تؤدي إلى زيادة التوترات".

وتصاعد التوتر بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي ومقاتلي جماعة "أنصار الله" في جبهة الحَد الحدودية بين محافظتي لحج والبيضاء، جنوب ووسط اليمن، منذ سيطرة الجماعة في يوليو العام الماضي، على مديرية الزَّاهِر غرب محافظة البيضاء، حيث تدور اشتباكات بين الحين والآخر في الجبهة الحدودية، غالبا ما توقع ضحايا.

ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.

المصدر: سبوتنيك