الكويت تنفذ حكم الإعدام بحق 5 سجناء بينهم مصري

أعلنت الكويت اليوم الخميس إعدام 5 سجناء، بينهم سجين أدين في تفجير مسجد زعم تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه في عام 2015 وأسفر عن مقتل 27 شخصا.

وقال بيان للنيابة العامة الكويتية إن السجناء الخمسة أعدموا شنقا.

وصرح ممثلو الادعاء بأن الخمسة بينهم منفذ الهجوم و3 أشخاص مدانون بالقتل، وتاجر مخدرات مدان.

وأحد القتلة المدانين مصري وآخر كويتي وتاجر المخدرات من سريلانكا.

ولم يكشف البيان جنسية منفذ الهجوم أو القاتل الثالث المدان واكتفى بالقول إنهما موجودان في الكويت بشكل غير قانوني.

ووقع تفجير 2015 خلال صلاة ظهر الجمعة داخل أحد أقدم المساجد في الكويت.

ونفذت الكويت آخر عملية إعدام جماعي لها في نوفمبر 2022، حيث أعدمت 7 سجناء.

ولم تكن الكويت قد نفذت إعداما قبل ذلك منذ عام 2017 عندما نفذت إعداما جماعيا مماثلا لسبعة سجناء بمن فيهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وسبقه عام 2013 تنفيذ حكم الاعدام شنقا بحق باكستاني وسعودي و"بدون" وهو الاسم المستخدم في الإمارة للأشخاص الذين لا يحملون الجنسية.

وعمليات الإعدام نادرة إلى حد ما في الكويت التي تمتلك سادس أكبر احتياطي نفطي في العالم.

المصدر: أ ب