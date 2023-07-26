مصر.. كشف حقيقة الأنباء حول وجود كاميرات مراقبة داخل غرف السجينات

كشفت وزارة الداخلية المصرية حقيقة الأنباء المتداولة حول وجود كاميرات مراقبة داخل غرف احتجاز النزيلات بالسجون.

ونشرت الداخلية المصرية على حسابها في "فيسبوك" بيانا قالت فيه: "لا صحة لما تم تداوله على إحدى القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن الإدعاء بوجود كاميرات مراقبة داخل غرف احتجاز النزيلات بمراكز الإصلاح والتأهيل".

وأضافت: "مع التأكيد على عدم وجود أية كاميرات مراقبة بداخل أماكن الاحتجاز الخاصة بالسيدات"، مؤكدة أن "تلك الادعاءات تأتي فى إطار محاولات الجماعة الإرهابية اليائسة لإثارة الرأي العام فى ظل حالة الإفلاس التى تمر بها وفقدانها مصداقيتها أمام الرأي العام".

المصدر: RT