تحذير في مصر من أزمة سجائر

أكد رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات في مصر، إبراهيم إمبابي، أن ما تشهده أسعار السجائر حاليا بمثابة أزمة، فيما شدد على ضرورة تدخل الجهات الرقابية للحد من ارتفاعها في السوق.

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وقال إبراهيم إمبابي خلال تصريحات تلفزيونية، إن "هناك ارتفاعا في أسعار السجائر كل ساعة، وستكون هناك أزمة في توافرها خلال الـ45 يوما المقبلة، مما يؤدي إلى ارتفاعها بصورة كبيرة".

وأضاف: "أنه عند ضبط أي تاجر يخزن السجائر سوف يمنع من الحصول على أي سجائر من إنتاج شركة الشرقية للدخان، خاصة سجائر كليوباترا".

وتابع إبراهيم إمبابي: "كل كليو تبغ بيدخل خزينة الدولة 40 جنيه"، موضحا أن ضرائب السجائر والمعسل تدخل في العديد من القطاعات الأخرى.

وأوضح أنه خلال الأزمة الحالية في سوق السجائر، ظهرت بدائل أخرى للسجائر مثل الفيب والتبغ المسخن، منبها أنه حال تدخل البرلمان والحكومة سوف تتراجع أسعار السجائر ليكون سعر علبة كيلوباترا بـ28 جنيها، بدلا من سعرها الحالي الذي يصل لـ50 جنيها، وستنخفض الـLM لتكون بـ52 جنيها بدلا من 75 جنيها للعلبة.

وأكد إبراهيم إمبابي أن هناك 51 مصنعا للسجائر، من بينها المتحدة و"الشرقية للدخان"، موضحًا أن استهلاك المصريين من السجائر يقدر بـ85 مليار سيجارة سنويا، بجانب ملايين الأطنان من المعسل.

المصدر: القاهرة 24