لبنان.. جريمة قتل في وسط شارع الحمرا
AFP
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أفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن رجلا قتل امرأة في منطقة الحمرا في العاصمة بيروت، حيث أقدم على إطلاق النار عليها في وسط الشارع، وفرّ إلى جهة مجهولة.
وبحسب المعلومات فإن المرأة التي قتلت هي زوجة مطلق النار. هذا ولا تزال خلفيات الحادث مجهولة.
عاجل....— Safaa mokbel 🇱🇧 (@The_Deal1) July 25, 2023
زوج يردي زوجته قتيله باطلاق النار عليها قبل قليل ويلوذ بالفرار في شارع الحمرا في بيروت .... pic.twitter.com/HUmKJtEyns
المصدر: "ليبانون 24"