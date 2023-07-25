لبنان.. جريمة قتل في وسط شارع الحمرا

أفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن رجلا قتل امرأة في منطقة الحمرا في العاصمة بيروت، حيث أقدم على إطلاق النار عليها في وسط الشارع، وفرّ إلى جهة مجهولة.

وبحسب المعلومات فإن المرأة التي قتلت هي زوجة مطلق النار. هذا ولا تزال خلفيات الحادث مجهولة.

عاجل....

زوج يردي زوجته قتيله باطلاق النار عليها قبل قليل ويلوذ بالفرار في شارع الحمرا في بيروت .... pic.twitter.com/HUmKJtEyns — Safaa mokbel 🇱🇧 (@The_Deal1) July 25, 2023

المصدر: "ليبانون 24"