الأمم المتحدة تبدأ سحب النفط من الناقلة "صافر" قرب اليمن (صورة + فيديو)

أعلنت الأمم المتحدة بدء سحب النفط من الناقلة المتهالكة "صافر" قرب اليمن في البحر الأحمر.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن "المشروع الذي تقوده لمنع التسرب النفطي الهائل من ناقلة "صافر" قبالة ساحل البحر الأحمر اليمني، بدأ اليوم بإزالة أكثر من مليون برميل من النفط من السفينة المتحللة".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه "في غياب أي شخص آخر راغب أو قادر على أداء هذه المهمة، تحملت الأمم المتحدة المخاطرة بإجراء هذه العملية الحساسة للغاية"، مشيرا إلى أن "عملية نقل النفط من سفينة إلى أخرى هو الخطوة التالية الحاسمة في تجنب كارثة بيئية وإنسانية على نطاق هائل".

UN 🇺🇳 begins pumping oil from the decaying FSO Safer supertanker off Yemen's 🇾🇪 Red Sea



The transfer of the oil to the replacement tanker is expected to last 19 dayshttps://t.co/bw6fxb2yX2https://t.co/sQwEFNTf1opic.twitter.com/bTm3OwphGt — Saad Abedine (@SaadAbedine) July 25, 2023

ولفت مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، إلى أنه "مع كل برميل يتم سحبه، يتراجع خطر التسرب المحتمل الذي يلوح في الأفق على الشعب اليمني، وعلى البلدان والاقتصادات التي تعتمد على النظام البيئي المشترك للبحر الأحمر"، مشيرا إلى أن "التحديات في هذا المشروع كانت ضخمة، لكن استجابة العديد ممن جعلوا عملية الإنقاذ ممكنة كانت ضخمة بنفس القدر. وهو تذكير بما يمكن أن تحققه الأمم المتحدة من خلال قدرتها على عقد الاجتماعات وقدرتها على تنسيق عملية معقدة".

The UN-led project to prevent a massive oil spill from the #FSOSafer supertanker off Yemen’s Red Sea coast began today with the removal of more than 1 million barrels of oil from the decaying vessel.

Read the Press Release: https://t.co/BhI01gSLbxpic.twitter.com/gclEMf6XcT — UN Yemen (@UNinYE) July 25, 2023

وفي حديثه من على متن سفينة الإنقاذ "نديفور"، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي إن "عملية النقل هذه ستمنع أسوأ سيناريو حدوث تسرب كارثي في ​​البحر الأحمر، لكنه ليس نهاية العملية"، موضحا أن "الخطوة الحاسمة التالية هي تركيب عوامة CALM التي سيتم ربط السفينة البديلة بها بأمان".

ونشر غريسلي عبر حسابه على "تويتر" صورة من عملية السحب.

IT HAS BEGUN! Today at 10:45 Yemen time, SMIT Salvage began the transfer of more than 1 mln barrels of oil from the decaying #FSOSafer to the replacement vessel Yemen (formerly Nautica). The transfer should be completed in less than three weeks. #StopRedSeaSpillpic.twitter.com/msUPVDii2N — David Gressly (@DavidGressly) July 25, 2023

وترسو صافر قبالة ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين والذي يعد بوابة رئيسية للشحنات القادمة إلى البلد الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية.

وتحوي "صافر"، التي صنعت قبل 47 عاما، على نحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها، ما يهدد بكارثة بيئية.

المصدر: UN