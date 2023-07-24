الحكومة المصرية تنفي شائعة "حقل ظهر"

نفت الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، ما يروج من شائعات حول خروج "حقل ظهر" للغاز من الخدمة، حيث أكدت أنه يعمل بكامل طاقته الإنتاجية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث نفت ما تردد من أنباء بشأن تسجيل مشاكل تقنية بحقل ظهر، ما أدى لتراجع طاقة إنتاجه من الغاز الطبيعي، بما يهدد بخروجه من الخدمة، على عكس ما يروج من شائعات.

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وشدد المركز على أن حقل ظهر يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية، وفقا لأحدث المعايير العالمية، دون مواجهة أي مشكلات تقنية.

وأضاف أن الإنتاج المبكر من الحقل قد بدأ عام 2017 بمعدل تقارب 350 مليون قدم3 غاز/يوم، فيما استمر المعدل في الزيادة تدريجيا كنتيجة لدخول 19 بئرا على خط الإنتاج.

وأشار المركز إلى أن الشركاء في حقل ظهر، "إيني" الإيطالية و"بي بي" البريطانية و"روزنفت" الروسية و"مبادلة" الإماراتية و"إيغاس" المصرية (المشغل للحقل شركة إيني)، لا يتوانون عن ضخ الاستثمارات فيه منذ انطلاق الإنتاج، وذلك للحفاظ على معدلات الإنتاج للحقل.

كما أكد أن العمل جار حاليا لحفر البئر العشرين باستثمارات 70 مليون دولار، فيما يصل إلى متوسط إنتاج حوالي 2.3 مليار قدم3 غاز/يوم.

وذكر أن إجمالي استثمارات الحقل حتى الآن مقدرة بـ12 مليار دولار، حيث يتوقع أن تصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة القادمة.

وكانت وسائل إعلام قد عزت انقطاع التيار الكهربائي المتكرر إلى خروج محطات كهرباء عن الخدمة، بسبب تراجع إنتاج الغاز من حقل ظهر.

المصدر: RT